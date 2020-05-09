На шляху до фіналу івуарієць обійшов Фернандо Морьєнтеса, Александера Фрая, Каріма Бензема та Педру Паулету

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Челсі та Марселю Дідьє Дрогба визнаний найкращим нападником Ліги 1 за 20 років.

Про це повідомляє Twitter чемпіонату.

У фіналі турніру Дідьє Дрогба обійшов форварда Мілана Златана Ібрагімовича.

На шляху до фіналу івуарієць обійшов Фернандо Морьєнтеса, Александера Фрая, Каріма Бензема і Педру Паулету.

Après une finale très serrée contre @Ibra_official, le verdict est tombé ! 💥



🏆 Les fans ont élu @didierdrogba 🇨🇮 comme étant le meilleur attaquant de @Ligue1Conforama des 20 dernières années ! 🙌 pic.twitter.com/P1XOB7tf1i — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) May 9, 2020

У франції Дрогба виступав за Ле-Ман, Генгам і Марсель Ібрагімович грав за ПСЖ.

Нагадаємо, Дрогба може почати тренерську кар'єру.