Джерело - Чемпіон.
Колишній гравець Челсі та Марселю Дідьє Дрогба визнаний найкращим нападником Ліги 1 за 20 років.
Про це повідомляє Twitter чемпіонату.
У фіналі турніру Дідьє Дрогба обійшов форварда Мілана Златана Ібрагімовича.
На шляху до фіналу івуарієць обійшов Фернандо Морьєнтеса, Александера Фрая, Каріма Бензема і Педру Паулету.
Après une finale très serrée contre @Ibra_official, le verdict est tombé ! 💥— Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) May 9, 2020
🏆 Les fans ont élu @didierdrogba 🇨🇮 comme étant le meilleur attaquant de @Ligue1Conforama des 20 dernières années ! 🙌 pic.twitter.com/P1XOB7tf1i
У франції Дрогба виступав за Ле-Ман, Генгам і Марсель Ібрагімович грав за ПСЖ.
Нагадаємо, Дрогба може почати тренерську кар'єру.