У ФК Львів будуть платити гравцям половину зарплати

Керівництво ФК Львів домовилось із футболістами про зменшення заробітної плати.

Про це розповів генеральний директор клубу Андрій Паньків.

"Бажано було б дограти сезон за спортивним принципом. Але ми залежимо від ситуації в країні. Ми хочемо дограти. Спортивний принцип - понад усе. Це був би ідеальний варіант.

Зарплати? Всім клубам зараз важко. Навіть топовим, а тим більше клубам, які не мають великих фінансових можливостей. Ми поговорили з гравцями й домовилися, що будемо платити половину зарплат. Вони з розумінням поставилися до цього. Зрозуміло, що це важко, у них є фінансові питання, ми все розуміємо. Вдалося домовитися. Це все на період карантину", - заявив Паньків.