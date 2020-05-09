Назвали ім’я футболіста Минаю, який заразився коронавірусом

Джерело - footboom.com.
Футболістом клубу Першої ліги Минай, у якого виявили коронавірус, виявився півзахисник Ігор Вагін.
Про це повідомляє FootBoom.
Минай вчора, 8 травня, оголосив, що у одного з гравців команди виявили коронавірус. Футболіст ізольований і отримує медичну допомогу.
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Минай проведе перевірку всіх футболістів та працівників клубу. Результати тестування оголосять найближчим часом.
Нагадаємо, гравець клубу Першої ліги заразився коронавірусом.