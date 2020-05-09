Лідс і Вест-Бромвіч можуть достроково вийти в АПЛ

Клуби другого англійського дивізіону хочуть достроково завершити нинішній чемпіонат.

Про це повідомляє The Times.

Фінальну таблицю пропонують скласти за показником числа набраних очок в середньому за гру. На момент зупинки матчів було зіграно 37 турів.

При цьому клуби Чемпіоншипу хочуть на полі визначити, яка команда отримає третю путівку в Прем'єр-лігу. Перші два місця - за Лідсом і Вест-Бромвічом.

У плей-оф візьмуть участь команди, які займають 3-6 місця в таблиці: Фулхем, Брентфорд, Ноттінгем Форест і Престон.

Нагадаємо, в АПЛ можуть заборонити святкування голів і обмін футболками.