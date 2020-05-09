Емері: Мбаппе може ознаменувати нову епоху в Реалі

Колишній тренер ПСЖ Унаї Емері оцінив перспективи трансферу нападника Кіліан Мбаппе у Реал.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Мбаппе може ознаменувати епоху в Реалі. В якій лізі йому грати? Коли я працював у Франції, мені подобалося що він був там. Коли я поїхав до Англії, мені хотілося б, щоб він грав в Прем'єр–лізі. Якщо ж я повернуся до Іспанії, то хотілося б бачити його тут", - розповів Емері.