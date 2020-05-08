ФК Мінськ не зміг переграти Городею у 8 турі чемпіонату Білорусі

У першому таймі зустрічі команди обмінялися забитими голами

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 травня, у восьмому турі чемпіонату Білорусі Городея вдома зіграла внічию з ФК Мінськ.

Хващинський відкрив рахунок на 20-ій хвилині. А наприкінці першого тайму господарі зрівняли рахунок.

У складі Мінська увесь матч провели українці Васильєв і Рижук.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

8 тур, 8 травня

Городея - ФК Мінськ 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 20 Хващинський, 1:1 -44 Сайчич

Раніше, лідер чемпіонату Білорусі зазнав домашньої поразки.

Нагадаємо, колишній гравець Слуцька спрогнозував чемпіона Білорусі.