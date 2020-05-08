Блохін: Сумую за футболом, але дивитися чемпіонат Білорусі...

Джерело - ТК Футбол.
Легендарний футболіст і тренер збірної України Олег Блохін скучив за футболом, однак не дивиться чемпіонати Білорусі і Таджикистану.
Про це заявив сам фахівець.
"Скучив за футболом, звичайно...Але дивитися чемпіонати Білорусі і Таджикистану якось чесно кажучи...
Повернутися до роботи? Потрібно розуміти, що я вже у віці. Можна консультантом, якщо хтось захоче моєї допомоги. Але якщо серйозно йти тренувати, то спробувати можна, але тренерська кар'єра не може до безкінечності йти", - сказав Блохін.
Раніше, лідер чемпіонату Білорусі зазнав домашньої поразки.
Нагадаємо, колишній гравець Слуцька спрогнозував чемпіона Білорусі.