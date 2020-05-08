Тренер - про переговори з власником лондонського клубу

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Луї ван Гал вів переговори з Тоттенгемом незадовго до свого призначення у манчестерський клуб.

Про це заявив сам фахівець.

"Деніел Леві (президент Тоттенгема - прим.) приїхав до мене додому у Нордвейк, а поїхав звідти в багажнику, тому що зовні був місцевий журналіст. На все це пішло багато часу, і він подарував Манчестер Юнайтед можливість зробити мені пропозицію", - зазначив ван Гал.

Нагадаємо, ван Гал очолював Манчестер Юнайтед з 2014 по 2016 рік. Свій єдиний трофей з "червоними дияволами" - Кубок Англії - він завоював незадовго до свого звільнення. Після відставки фахівця на посаду наставника команди був призначений португалець Жозе Моурінью.

Нагадаємо, Тоттенгем відмовився підписувати Дзюбу.