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Ван Гал: Президент Тоттенгема залишав мій дім у багажнику

Вчора 21:40 924 0
Тренер - про переговори з власником лондонського клубу
Ван Гал: Президент Тоттенгема залишав мій дім у багажнику
#Ван гал, #Тоттенгем

Джерело - Goal.com.

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Луї ван Гал вів переговори з Тоттенгемом незадовго до свого призначення у манчестерський клуб.

Про це заявив сам фахівець.

"Деніел Леві (президент Тоттенгема - прим.) приїхав до мене додому у Нордвейк, а поїхав звідти в багажнику, тому що зовні був місцевий журналіст. На все це пішло багато часу, і він подарував Манчестер Юнайтед можливість зробити мені пропозицію", - зазначив ван Гал.

Нагадаємо, ван Гал очолював Манчестер Юнайтед з 2014 по 2016 рік. Свій єдиний трофей з "червоними дияволами" - Кубок Англії - він завоював незадовго до свого звільнення. Після відставки фахівця на посаду наставника команди був призначений португалець Жозе Моурінью.

Нагадаємо, Тоттенгем відмовився підписувати Дзюбу.

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