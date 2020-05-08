Колишній гравець Металіста заразився коронавірусом

Джерело - sport.ua.
Колишній півзахисник Металіста Дієго Соуза, який нині виступає за бразильський Греміо, заразився коронавірусом.
Про це повідомляє A Bola.
Про це стало відомо в результаті масового тестування у всіх командах Бразилії.
Всього в Греміо діагноз COVID-19 був поставлений трьом працівникам клубу, але з гравців заразився тільки Соуза.
Повідомляється, що футболіст буде ізольований від команди протягом двох тижнів.
В Україні Дієго Соуза відомий за виступами за Металіст, на контракті в якому був з 2013 по 2016 рік.
Нагадаємо, Дембеле не здав тест на коронавірус.