Раптово помер адміністратор молодіжного складу Зорі

Олександру Колеснику було лише 33

На 34-му році життя перестало битися серце адміністратора U-21 луганської Зорі Олександра Колесника.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Діагноз лікарів невтішний і однозначний - гостра серцева недостатність.

"Всі ми знали Сашу, як чуйну людину і прекрасного професіонала. Футбольний клуб Зоря сумує і висловлює щирі співчуття родині та родичам Олександра!", - йдеться в заяві Зорі.

Раніше повідомлялося, що відомий український тренер помер за кермом власного автомобіля.