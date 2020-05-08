Раптово помер адміністратор молодіжного складу Зорі

Джерело - zarya-lugansk.com.
На 34-му році життя перестало битися серце адміністратора U-21 луганської Зорі Олександра Колесника.
Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.
Діагноз лікарів невтішний і однозначний - гостра серцева недостатність.
"Всі ми знали Сашу, як чуйну людину і прекрасного професіонала.
Футбольний клуб Зоря сумує і висловлює щирі співчуття родині та родичам Олександра!", - йдеться в заяві Зорі.
Раніше повідомлялося, що відомий український тренер помер за кермом власного автомобіля.