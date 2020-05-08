Шевченко: Успішна гра за збірну України допомогла виграти Золотий м’яч

Андрій Шевченко зміг виграти Золотий м’яч завдяки гарним виступам у Мілан та збірній України.

Про це розповів сам наставник збірної України.

"Я виграв Золотий м'яч в сезоні 2004/2005, це була велика радість. Це був ідеальний рік для мене, тому що все йшло добре не тільки в Мілані, а й у збірній України.

Мілан мені сильно допоміг, ми грали в божевільний футбол, були найкращою командою світу. Але також я успішно грав і за збірну України, і це також сильно допомогло мені", - розповів Шевченко.