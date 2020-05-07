Півзахисник київського Динамо Георгій Цітаішвілі дослухається до порад свого агента Вадима Шаблія.

Про це заявив гравець киян.

"Мені батько говорив, що піти я встигну завжди. Але і повернутися в Динамо не важко, якщо ти доводиш. Він каже, що відчуває, що у мене буде тут шанс. А як я ним скористаюся - це вже інше питання. Краще почекати.

Я слухаю батька. А більше навіть агента. Коли приходили пропозиції щодо мене, я говорив, що він може відкидати непотрібні. Він говорив, що мені не треба в оренду.

Вони з моїм батьком сходяться в думках. Вони прожили більше, вони розуміються. Я готовий терпіти, щоб бути гравцем Динамо", - зазначив Цітаішвілі.