Шевченко: Мілан - найважливіша команда у моєму житті

Андрій Шевченко ризикнув продовжувати кар'єру до 36 років, щоб зіграти на домашньому Євро-2012.

Про це заявив головний тренер збірної України.

"Я не дивлюся на те, що зробив в минулому. Справжні чоловіки ніколи не оглядаються. Це було важко, але цей крок допоміг мені знайти справжнього себе.

Не все завжди йде добре, але цей досвід зробив мене сильнішим. Я шукав змін у своєму житті. Мілан завжди в моєму серці, це найважливіша команда в моєму житті. Там я провів свої найкращі роки.

Після цього в Україні я знайшов нову мотивацію, коли повернувся в Динамо. Я продовжив грати і добре закінчив. Я ризикнув продовжувати кар'єру до 36 років, щоб зіграти на домашньому Євро-2012. Я був під сильним тиском. Але я зробив правильний вибір, це був прекрасний досвід. Я завершив кар'єру на високому рівні", - зазначив Шевченко.