Рафаїлов: Коли я прийшов, Зоря була у катастрофічному стані

Оцінка праці керівника повинна даватися навколишніми та результатами в турнірній таблиці.

Про це заявив ексгендиректор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Я пішов з команди, коли вона перебувала і перебуває на другому місці. А приходив я в Зорю, коли вона була на межі зникнення і вильоту. Не можна сказати, що це лише моя заслуга. Це заслуга цілого колективу, в який входили футболісти, тренери. На момент мого приходу клуб був у вкрай катастрофічному стані, з великою кількістю боргів, повністю недієздатною структурою. Оцінка праці керівника повинна даватися навколишніми та результатами в турнірній таблиці.

Причини успіхів Зорі після 2014 року? Їх немає. Були обставини, які згуртували та мобілізували людей. Кожен зрозумів, що добробут і достаток знаходиться в їхніх руках. Щоб чогось досягти, потрібно працювати. Це заслуга колективу і тренерського штабу. Труднощі завжди мобілізують людей і з'являються сили, а сите життя розбещує. У перший час в Запоріжжі жили у совдепівському готелі. Потім потихеньку стали облаштовуватися, привели поле в порядок. Велика подяка міській владі, яка зустріли нас як своїх і допомагала, як могла", - сказав Рафаїлов.