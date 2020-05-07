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Кулач: Я не на 100% категоричний щодо Росії у футболі

Вчора 22:55 1200 0
Українець - про можливий перехід до російського клубу
Кулач: Я не на 100% категоричний щодо Росії у футболі
#Кулач

Джерело - Чемпіон.

27-річний форвард полтавської Ворскли Владислав Кулач мав можливість перейти до російського Єнісею.

Про це заявив сам нападник Ворскли.

"Було кілька причин. Чесно, я не скажу, що прям був категоричним. Правду скажу. І я не скажу, що прям ні-ні-ні, з Росією ні. Я подумаю. Не буду говорити ні або так. Коли воно буде, я зможу подумати. Скласти всі за і проти.

У тому переході багато нюансів було. Якогось одного [рішення] відразу не було. [Неправда] про те, що я туди прям не хотів, як про це писали, але дякую за підтримку. Але я не кажу, що 100% я б туди пішов чи ні. Я б подумав над пропозицією.

Саме в Єнісеї кілька моментів було. Я не скажу, що засмутився, що туди не перейшов. Я не на 100% категоричний щодо Росії у футболі. У тому плані, що я подумаю. Той перехід не відбувся з кількох причин", - сказав Кулач.

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