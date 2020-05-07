Кулач: Захисників з таким пасом як у Ракіцького дуже мало

Колишній захисник Шахтаря Ярослав Ракіцький дуже добре починає атаки і за цим компонентом він найкращий.

Про це заявив нападник Ворскли Владислав Кулач.

"Шкртел з Фенербахче дуже сильний. В принципі, все захисники з нашої групи в Лізі Європи, коли я виступав в Зорі, дуже сильні були - Смоллінг, Байї з МЮ. В Арсеналі не такі сильні захисники, але Пападопулос, звичайно, виділяється. Взагалі в Європі багато сильних захисників - вони дуже грамотно грають, мало шансів виграти у них м'яч. Напевно, тому вони і грають в ТОП-клубах.

Хто найкращий захисник в Україні? Ракіцький дуже добре починає атаки. За цим компонентом він найкращий. З таким пасом як у нього зараз дуже мало захисників", - сказав Кулач.