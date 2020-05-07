Найкращий бомбардир в історії чемпіонату світу став тренером Баварії

Джерело - Чемпіон.
Колишній нападник збірної Німеччини Мирослав Клозе став асистентом головного тренера мюнхенської Баварії Ханс-Дітера Фліка.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Колишній гравець збірної Німеччини раніше працював у Баварії головним тренером юнацької команди (до 17 років).
Мирослав Клозе виступав за Баварію з 2007 по 2011 рік, провів 150 матчів, забив 53 голи та віддав 27 результативних передач. Німець є найкращим бомбардиром в історії чемпіонату світу з футболу, він зіграв на 4-х мундіалях (2002, 2006, 2010, 2014), де забив 16 голів.
ℹ️ Miroslav #Klose wird Assistenztrainer von Hansi #Flick - Danny Röhl verlängert. ✍️— FC Bayern München (@FCBayern) May 7, 2020
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Раніше, Баварія узгодила контракт з Сане.