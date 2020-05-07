Найкращий бомбардир в історії чемпіонату світу став тренером Баварії

Клозе допомагатиме Фліку

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник збірної Німеччини Мирослав Клозе став асистентом головного тренера мюнхенської Баварії Ханс-Дітера Фліка.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Колишній гравець збірної Німеччини раніше працював у Баварії головним тренером юнацької команди (до 17 років).

Мирослав Клозе виступав за Баварію з 2007 по 2011 рік, провів 150 матчів, забив 53 голи та віддав 27 результативних передач. Німець є найкращим бомбардиром в історії чемпіонату світу з футболу, він зіграв на 4-х мундіалях (2002, 2006, 2010, 2014), де забив 16 голів.

Раніше, Баварія узгодила контракт з Сане.