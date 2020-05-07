Рафаїлов - про своє звільнення: Я пробував зателефонувати президенту Зорі, він мені - ні

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов після написання заяви про звільнення жодного разу не спілкувався з президентом Євгенієм Гєллєром.

Про це заявив сам ексменеджер.

"Мене ніхто не змушував це робити, я сам написав заяву. Час покаже, як воно буде. Я пішов сам і зробив це осмислено. Причини були, але я не хочу про це говорити. Після написання заяви я жодного разу не спілкувався з президентом. Я йому пробував зателефонувати, він мені - ні. Все сталося, як сталося. Конфлікту ніякого не було, це просто моє рішення. Природно, воно виникло не на порожньому місці. Час покаже, чи правильно я зробив, але я вчинив так, як вважав за потрібне.

Повернення в український футбол? Я не знаю, в якій ролі я можу це зробити. Можливо, після якогось часу я зможу комусь допомогти. Правда, поки не уявляю, як саме і кому. Мене багато що пов'язує з футболом, починаючи зі школи і закінчуючи професійним футболом.

Це все моє життя. Але ще була маса цікавого, чим я займався", - сказав Рафаїлов.