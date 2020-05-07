Павлов розкритикував тест Купера у Динамо Михайличенка

Багато що у тесті залежить від авторитету тренера

У фахівця Миколи Павлова при проведенні тесту Купера на кожних 100 метрах стояли помічники і говорили футболістам, що треба швидше бігти.

Про це заявив сам фахівець.

"Приклад Лобановського. При ньому всі бігли, чудово бігли. Після Лобановського, наскільки я знаю, спробували - вже ніхто не біг так, як при ньому. Значить, авторитету не вистачає, щоб цей тест пробігти. Упевнений, у мене б зараз побігли. З Михайличенком зараз на зимових зборах Динамо вперше за багато років бігало тест Купера. Як вони пробігли? Чув тільки про одне. Що один футболіст, його зараз вже немає в команді, біг у навушниках і прибіг із пульсом 160. У навушниках йому ж не чути, як треба бігти. У мене на кожних 100 метрах стояли помічники і говорили футболістам, що треба швидше бігти. А футболіст, коли біжить і не знає, який час, то хочеш-не-хочеш біжить і добігає, і перебігає. Ось тоді ці тести треба робити. А якщо робити просто для галочки, щоб потім половина не пробігла - який сенс?", - зазначив Павлов.

Раніше, екстренер Ворскли Микола Павлов розповів про преміальні за перемогу в Кубку України.