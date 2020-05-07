Динамо не демонструє прогресу з моменту відходу із клубу Сергія Реброва.

Про це розповів український коментатор Денис Босянок.

"Це страшно повторювати, але система ж не зламана. Вона залишилася тією ж старою і гнилою. Тож як можна очікувати на диво? Керівництво клубу влаштовує, мабуть, боротьба за друге місце. А друге місце – це дуже ймовірний невихід у груповий турнір Ліги чемпіонів. Відповідно, знову ж таки, деградація. Динамо деградує з моменту, коли розлучилися з Ребровим", - розповів Босянок.