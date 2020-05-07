Маліновський вказав на обмеження під час тренувань у Аталанті

Тренування гравців Аталанти носять досить специфічний характер.

Про це розповів український півзахисник Руслан Маліновський.

"Тренуємося групами. Нас збирають по шість осіб. Поле розділене на шість частин, тому ніхто не перетинається. У кожного футболіста по два м'ячі, ними не міняємося. Все ретельно дезінфікується, за цим пильно стежать. На базі ми нікуди не заходимо. Навіть в душ. Приїхали, на вулиці переодяглися, вийшли на поле.

Ніякого масажу – всі контакти заборонені. У кожного по два комплекти форми, ми самі все перемо. У кожного своя вода. По суті, ти працюєш сам, лише під наглядом тренерів, які тебе контролюють. Коли йде бігова робота, то шістка ділиться на дві частини, і ми втрьох на відстані один від одного бігаємо навколо поля. Все дуже строго й організовано", - розповів Маліновський.