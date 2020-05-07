Маліновський вказав на обмеження під час тренувань у Аталанті

Джерело - zbirna.com.
Тренування гравців Аталанти носять досить специфічний характер.
Про це розповів український півзахисник Руслан Маліновський.
"Тренуємося групами. Нас збирають по шість осіб. Поле розділене на шість частин, тому ніхто не перетинається. У кожного футболіста по два м'ячі, ними не міняємося. Все ретельно дезінфікується, за цим пильно стежать. На базі ми нікуди не заходимо. Навіть в душ. Приїхали, на вулиці переодяглися, вийшли на поле.
Ніякого масажу – всі контакти заборонені. У кожного по два комплекти форми, ми самі все перемо. У кожного своя вода. По суті, ти працюєш сам, лише під наглядом тренерів, які тебе контролюють. Коли йде бігова робота, то шістка ділиться на дві частини, і ми втрьох на відстані один від одного бігаємо навколо поля. Все дуже строго й організовано", - розповів Маліновський.
Нагадаємо, у Маліновського може з'явитися ще один конкурент в Аталанті.