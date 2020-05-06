Колишній гравець київського Динамо часів Валерія Лобановського Кахабер Каладзе не справлявся з серйозними навантаженнями у стані біло-синіх.

Про це заявив сам ексгравець.

"Робота з Лобановським? Мені було майже 18 років, коли я перейшов в Динамо. Я не міг витримувати перші тренування у Лобановського: іноді я йшов з половини занять, тому що не міг далі працювати. Я пам'ятаю одну зиму, коли ми тільки приїхали на збори в Німеччину, а на наступний день в мої двері постукали о 7 ранку і сказали, що нам потрібно тренуватися.

Було 45 хвилин бігу, потім сніданок, а потім знову тренування, яке повторилося ще й ввечері. Це було дуже складно, але я поступово був готовий все краще і краще, з часом проблем не було. На ментальному рівні дуже допомагало, що в тій команді всі були молоді", - сказав Каладзе.