 Каладзе: Іноді я йшов з половини занять у Лобановського | Футбол | Champion.com.ua
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Каладзе: Іноді я йшов з половини занять у Лобановського

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#Каладзе, #Динамо

Джерело - Pianeta Milan.

Колишній гравець київського Динамо часів Валерія Лобановського Кахабер Каладзе не справлявся з серйозними навантаженнями у стані біло-синіх.

Про це заявив сам ексгравець.

"Робота з Лобановським? Мені було майже 18 років, коли я перейшов в Динамо. Я не міг витримувати перші тренування у Лобановського: іноді я йшов з половини занять, тому що не міг далі працювати. Я пам'ятаю одну зиму, коли ми тільки приїхали на збори в Німеччину, а на наступний день в мої двері постукали о 7 ранку і сказали, що нам потрібно тренуватися.

Було 45 хвилин бігу, потім сніданок, а потім знову тренування, яке повторилося ще й ввечері. Це було дуже складно, але я поступово був готовий все краще і краще, з часом проблем не було. На ментальному рівні дуже допомагало, що в тій команді всі були молоді", - сказав Каладзе.

Каха Каладзе грав за Динамо з 1998 по 2001 рік, після чого за 16 мільйонів євро перейшов до Мілана.

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