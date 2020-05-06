Феллаїні і Вітсель врятували рідний клуб від припинення існування

Стандард не втратив професійний статус

Клуб елітного дивізіону Бельгії Стандард успішно подав апеляцію на рішення футбольної влади країни про позбавлення професійного статусу.

Про це повідомляє Reuters.

У клубу виникли фінансові проблеми, але йому допомогли колишні гравці команди Маруан Феллаїні і Аксель Вітсель.

Феллаїні, який виступає в Китаї, позичив керівництву 3 мільйони євро, а Вітсель, який грає за Боруссію Дортмунд, привів спонсорів, які викупили права на назву стадіону.

Стандард оголосив про успішну апеляції і збереження професійного статусу.

Раніше, у Бельгії заборонили відновлювати футбольний сезон.