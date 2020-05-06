Феллаїні і Вітсель врятували рідний клуб від припинення існування

Джерело - sport.ua.
Клуб елітного дивізіону Бельгії Стандард успішно подав апеляцію на рішення футбольної влади країни про позбавлення професійного статусу.
Про це повідомляє Reuters.
У клубу виникли фінансові проблеми, але йому допомогли колишні гравці команди Маруан Феллаїні і Аксель Вітсель.
Феллаїні, який виступає в Китаї, позичив керівництву 3 мільйони євро, а Вітсель, який грає за Боруссію Дортмунд, привів спонсорів, які викупили права на назву стадіону.
Стандард оголосив про успішну апеляції і збереження професійного статусу.
Раніше, у Бельгії заборонили відновлювати футбольний сезон.