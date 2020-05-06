Футболіст здійснив подвійну перевірку на коронавірус

Нападник туринського Ювентуса та збірної Аргентини Пауло Дибала нарешті завершив боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Вперше 26-річний форвард здав позитивний тест 21 березня. Пізніше він оголосив про одужання, але згодом у Дибали знову діагностували хворобу. Загалом аргентинець тричі здавав позитивний тест. Також хворіла і дівчина нападника Ювентуса.

Нагадаємо, Дибала перебрався до Ювентуса у 2015 році з Палермо. В сезоні 2019/20 провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів. Його контракт з туринським клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

Раніше, Ювентус повернувся до тренувань.

Нагадаємо, Погба є пріоритетним трансфером Ювентуса.