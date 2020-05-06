Смалійчук оголосив неймовірні плани на посаді президента УПЛ

Менеджер хоче, щоб клуби УПЛ заробляли на трансферах

Джерело - Чемпіон.

За окрему плату кожний вболівальник зможе обрати собі коментатора, який йому, так би мовити, до душі

Про це заявив сам претендент на посаду президента УПЛ Олег Смалійчук.

"Хочу створити цілий відділ в УПЛ, який буде сприяти виведенню українського ринку на закордонний. Для оптимізації видатків на трансфери та можливістю заробляння пропоную на території офісу УПЛ встановити потужні сервери спільно з тією ж компанією WyScout та відповідне програмне забезпечення, яке буде направлене на допомогу клубам. Кожна людина, яка платить за футболіста, повинна розуміти, що їй це дасть на виході - чи це буде результат на футбольному полі, чи бізнес-проект, який дозволить заробити гроші. Також я пропоную створити платний мобільний додаток під егідою ліги – це дозволить переглядати футбольні матчі. За окрему плату кожний вболівальник зможе обрати собі коментатора, який йому, так би мовити, до душі", - сказав Смалійчук.

Нагадаємо, Карпати повторно висунули Смалійчука на посаду президента УПЛ.

Раніше повідомлялося, що УПЛ хоче, щоб перед поновленням чемпіонату всі гравці здали тест на коронавірус.