 Алієв: Думав не про футбол, а про те, як би торкнутися Зідана | Футбол | Champion.com.ua
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Алієв: Думав не про футбол, а про те, як би торкнутися Зідана

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Алієв: Думав не про футбол, а про те, як би торкнутися Зідана
#Алієв, #Зідан

Джерело - Чемпіон.

У колишнього гравця Динамо Олександра Алієва кумиром був Зінедан Зідан.

Про це заявив сам ексгравець киян.

"Це був мій перший матч, коли я поїхав за Динамо Київ. І я вийшов у Лізі чемпіонів на Сантьяго Бернабеу. Я вже сам не розумів. Я виходив грати, а вийшов з відкритим ротом. Коли я побачив всіх, кого я дивився по телевізору - Бекхема, Зідана, Роналдо, Рауля... Не про футбол я думав, а про те, щоб, можливо, когось торкнутися - Зідана або Рауля...

Моїм кумиром в європейському футболі завжди був Зізу (Зінедін Зідан - прим. ред.). Гра закінчилася, ми тоді програли 1:5, коли Тьома (Артем Мілевський - прим. ред.) гол забив. Звичайно, мені хотілося помінятися футболкою. Але я якось засоромився", - розповів Алієв.

Раніше, Алієв пропонував Мілевському зіграти прощальний матч у Хабаровську з ведмедями.

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