Джерело - sport-express.
Колишній помічник головного тренера Динамо та збірної України Рауль Ріанчо планує повернутися до тренерської діяльності.
Про це розповів сам іспанський спеціаліст.
"Не просто планую, а дуже цього хочу. Теорія теорією, а на полі відчуваю себе комфортніше. Все-таки моя стихія — жива робота з футболістами.
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До пандемії були пропозиції з України, але поки що ця ситуація все поставила на паузу. Хоча будь-яка криза — час можливостей", — розповів Ріанчо.
Раніше, Ріанчо виділив українських гравців, які могли б стати успішними в ТОП-чемпіонатах.