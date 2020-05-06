Рауль Ріанчо прокоментував відновлення тренерської кар'єри

Колишній помічник головного тренера Динамо та збірної України Рауль Ріанчо планує повернутися до тренерської діяльності.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Не просто планую, а дуже цього хочу. Теорія теорією, а на полі відчуваю себе комфортніше. Все-таки моя стихія — жива робота з футболістами.

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До пандемії були пропозиції з України, але поки що ця ситуація все поставила на паузу. Хоча будь-яка криза — час можливостей", — розповів Ріанчо.

Раніше, Ріанчо виділив українських гравців, які могли б стати успішними в ТОП-чемпіонатах.