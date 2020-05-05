Ультрас Шахтаря виступили на підтримку Стерненка, але не надовго

Ультрас Шахтаря підтримали почин активних уболівальників Динамо і також виступили в підтримку громадського активіста з Одеси Сергія Стерненка, але з часом видалили пост підтримки.

Про це повідомляє UA-футбол.

"Уважно стежимо за суспільно-політичним життям України. З подивом і занепокоєнням спостерігаємо за останніми подіями, які фактично розгортають політику країни в протилежну сторону в порівнянні з курсом, який був відвойований народом України на Євромайдані і у війні з Росією.

Особливу увагу приділяємо маркерним справам, що стосуються громадян України, які системно протистоять проросійським силам. Одне з таких - справа громадського діяча з Одеси Сергія Стерненка.

На нього зробили аж три замахи. Під час останнього Сергій отримав важкі поранення, але в ході самооборони завдав кілька поранень нападникам. Один з них загинув.

Інша маркерна справа - російського терориста і коллаборанта Романа Лягіна. Він один з голів російської окупації Донецької і Луганської областей. Справа Лягіна розвалюється в судах, фактично, саботується. Є ймовірність, що він не отримає покарання, а вийде на свободу.

Розцінюємо справу Стерненка як наступ на українців з активною громадянською позицією, а розвал справи Лягіна - як потурання антиукраїнським силам.

Якщо антиукраїнські сили і далі будуть продовжувати подібну діяльність, то ми будемо змушені вийти на протест і рішуче діяти для порятунку України.

Закликаємо всі фанатські рухи стежити за суспільно політичними подіями і цими маркерними справами", - йдеться в заяві.