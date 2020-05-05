Ультрас Шахтаря виступили на підтримку Стерненка, але не надовго

Джерело - UA-футбол.
Ультрас Шахтаря підтримали почин активних уболівальників Динамо і також виступили в підтримку громадського активіста з Одеси Сергія Стерненка, але з часом видалили пост підтримки.
Про це повідомляє UA-футбол.
"Уважно стежимо за суспільно-політичним життям України. З подивом і занепокоєнням спостерігаємо за останніми подіями, які фактично розгортають політику країни в протилежну сторону в порівнянні з курсом, який був відвойований народом України на Євромайдані і у війні з Росією.
Особливу увагу приділяємо маркерним справам, що стосуються громадян України, які системно протистоять проросійським силам. Одне з таких - справа громадського діяча з Одеси Сергія Стерненка.
На нього зробили аж три замахи. Під час останнього Сергій отримав важкі поранення, але в ході самооборони завдав кілька поранень нападникам. Один з них загинув.
Інша маркерна справа - російського терориста і коллаборанта Романа Лягіна. Він один з голів російської окупації Донецької і Луганської областей. Справа Лягіна розвалюється в судах, фактично, саботується. Є ймовірність, що він не отримає покарання, а вийде на свободу.
Розцінюємо справу Стерненка як наступ на українців з активною громадянською позицією, а розвал справи Лягіна - як потурання антиукраїнським силам.
Якщо антиукраїнські сили і далі будуть продовжувати подібну діяльність, то ми будемо змушені вийти на протест і рішуче діяти для порятунку України.
Закликаємо всі фанатські рухи стежити за суспільно політичними подіями і цими маркерними справами", - йдеться в заяві.
25-річний Сергій Стерненко був учасником Революції Гідності, очолював Євромайдан Одеси, згодом обласний осередок Правого Сектора. Був борцем проти українофобства, корупції й незаконних забудов у місті.
Протягом 2018 року в лютому, а згодом двічі у травні, на Стерненка скоєно три замахи, два останні були з використанням зброї. Під час третього нападу Сергій у межах самозахисту завдав смертельного ножового поранення одному з нападників. Сам Стерненко внаслідок сутички отримав струс мозку й важке ножове поранення руки.
Попри очевидний самозахист, поліція відкрила провадження проти Стерненка. Навесні 2020-го щойно після призначення розслідування активізувала новий генпрокурор України Ірина Венедіктова. Про її особисте зацікавлення у справі Стерненка заявляв і Віктор Трепак, тоді заступник генпрокурора.
Учора, 4 травня, Сергій Стерненко отримав повістку до СБУ. Однак день допиту призначений минулим часом - 21 квітня.