Циганик: Клуби Коломойського билися один проти одного, а всі інші сміялися з нього в стороні

Ігор Коломойський тримав п’ять або шість футбольних клубів, всі вони билися один проти одного.

Про це розповів український журналіст Ігор Циганик.

"Коломойський дуже любить футбол. Весь час, коли він був у футболі, він грав чесно, а всі навколо його просто використовували.

Він витратив не менше грошей, ніж всі інші олігархи, але його "злила" одна історія - мої грають проти моїх. Коломойський тримав п’ять або шість клубів, всі вони билися один проти одного. Кривбас забрав чемпіонство у Дніпра. Всі інші з нього сміялися в стороні, мовляв, ми тут тихенько свої питання повирішуємо", - розповів Циганик.