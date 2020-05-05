Колишній віцепрезидент Реала помер від коронавірусу

Суарес помер у віці 76 років

Помер віцепрезидент мадридського Реала у 2007-2009 роках Амадор Суарес.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причиною смерті став COVID-19.

76-річного Амадора Суареса не стало 5 травня. Він 40 днів намагався подолати коронавірус, проте, на жаль, програв боротьбу.

Суарес у 2006 році обіймав посаду директора клубу, також був віцепрезидентом Реала з 2007 по 2009 рік - тоді клубом керував Рамон Кальдерон. За цей час Реал двічі виграв Прімеру та одного разу - Кубок Іспанії.

Нагадаємо, нещодавно від коронавірусу помер колишній очільник Реала Лоренсо Санс. Йому, як і Суаресу, на момент смерті було 76 років.