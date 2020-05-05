ФІФА відмовилася від ідеї скоротити тривалість матчів

Керівний орган світового футболу готується до часткової зміни у правилах гри

ФІФА завершує роботу над новими медичними рекомендаціями, які будуть офіційно оприлюднені наступного тижня.

Про це повідомляє Marca.

Футбол, який зазнав серйозного удару внаслідок спалаху коронавірусу, буде дещо іншим від звичних для усіх реалій.

Зокрема, ФІФА дозволить кожній команді проводити 5 замін, але тепер їхнє проведення буде чітко регламентованим. Тренери матимуть у своєму розпорядженні 3 визначені часові проміжки, протягом яких і отримають змогу внести кадрові корективи.

Водночас, організація відмовилася від ідеї скоротити тривалість матчів. На думку ФІФА, таке рішення спотворить дух гри.

Скільки часу діятиме таке нововведення – наразі невідомо. Раніше повідомлялося, що право на 5 замін планують запровадити до кінця 2021 року.

Раніше, в АПЛ можуть зменшити тривалість матчу після відновлення чемпіонату.

Нагадаємо, головний медик ФІФА виступив проти відновлення чемпіонатів.