Федерація футболу Києва направила в УЄФА лист для отримання роз'яснень з приводу 4,3 млн євро, виділених для УАФ.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Раніше УАФ позбавила цю федерацію статусу колективного члена і створила альтернативну організацію

"Під час недавньої онлайн-наради з керівниками регіональних федерацій глава УАФ Андрій Павелко повідомив, що інформація про цільове виділення грошей від УЄФА на боротьбу з наслідками коронавірусу неправдива. Він навіть назвав її фейком.

За його словами, цей транш, який незабаром надійде від УЄФА, є обов'язком перед УАФ. Таке суперечливе заяву члена виконкому УЄФА змусило футбольну спільноту Києва звернутися до вас за остаточними роз'ясненнями.

Просимо підтвердити той факт, що УАФ серед інших національних асоціацій отримає 4,3 млн євро саме на боротьбу з наслідками коронавірусу. Це важливо, щоб не допустити чергову аферу з боку УАФ по використанню грошей, які виділяє УЄФА на розвиток футболу в Україні", - зазначено в листі.