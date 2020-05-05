УАФ проголосувала за передачу управління заводом з виробництва штучних полів компанії Атомвінд-Краматорськ

Рішення винесено на затвердження виконкому УАФ

УАФ розглянула і проголосувала за передачу управління статутним капіталом заводу з виробництва штучних полів ФФУ Продакшн компанії Атомвінд-Краматорськ.

Про це повідомляє журналіст Артем Франков.

У протоколі засідання йдеться про те, що компанії передається частка в статутному капіталі ФФУ Продакшн в розмірі 269 млн 500 тисяч гривень, що становить 100%.

При цьому зазначено, що Атомвінд-Краматорськ буде за плату здійснювати управління в інтересах УАФ. Договір від імені УАФ уповноважили підписати генерального секретаря Юрія Запісоцький.

Рішення винесено на затвердження виконкому УАФ. Власник Атомвінд-Краматорськ - президент асоціації футболу Донецької області Максим Єфімов.

Раніше повідомлялося, що завод УАФ переїде до Краматорська.