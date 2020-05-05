Джерело - ТК Футбол.
Фенербахче має багату історію і величезну армію уболівальників і буде хорошим варіантом для українського наставника Сергія Реброва.
Про це заявив колишній його підопічний Микола Морозюк.
"Фенербахче - це велика команда тут. У них багата історія і величезна армія уболівальників. Люди просто божеволіють від цієї команди. У них хороші виконавці, які приїхали з Європи та грали в ТОП-командах. Буду дуже радий, якщо Сергій Станіславович переїде до Туреччини. Це буде великий крок у його кар'єрі. Він ще молодий і перспективний. Думаю, що це саме його чемпіонат", - сказав Морозюк.
Із 2002 по 2004 рік Ребров виступав за Фенербахче в якості гравця і забив 5 голів в 41 матчі. Разом з командою Сергій виграв одне чемпіонство.
Нагадаємо, на думку Ріанчо Ребров поверне Динамо золото УПЛ.