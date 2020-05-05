Клуб втратить 25% доходу

Лондонський Арсенал найбільше постраждає в фінансовому плані, якщо наступний сезон АПЛ пройде без глядачів.

Про це повідомляє The Telegraph.

В цілому клуби Прем'єр-ліги втратять 880 млн фунтів, якщо всі ігри будуть проводитися за закритими дверима.

У сезоні-2018/19 майже чверть доходу "Арсеналу" склали гроші, які клуб заробляв в дні матчів.

Згідно з дослідженням, якщо вболівальники не зможуть відвідувати стадіон Емірейтс до травня наступного року, лондонці втратять 122 мільйони фунтів.

Манчестер Юнайтед втратить 140 мільйонів фунтів, проте виручка в дні матчів складають 17,67% від загальних доходів клубу.

Якщо з грудня матчі дозволять проводити з глядачами, втрати клубів знизяться до 416,77 млн ​​фунтів. Якщо ж уболівальників допустять на стадіони вже на старті нового сезону, то втрати складуть 126,3 млн.

Нагадаємо, Езіл відмовився від зменшення зарплати у Арсеналі.