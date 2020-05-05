Тимощук: У Білорусі нормальний чемпіонат, хоча глядачів майже немає

Український тренер Зеніту Анатолій Тимощук стежить за чемпіонатом Білорусі, який єдиний в Європі триває, незважаючи на коронавірус.

Про це заявив сам фахівець.

"Нормальний чемпіонат, хоча глядачів майже немає і картинка не супер. Але і немає сенсу порівнювати з провідними турнірами.

Ось звикли БАТЕ бачити лідером, а в минулому році перемогло брестське Динамо, з чим його і вітаю. Особисто знаю президента клубу. Загалом, мені цікаво, тим більше ми на останньому зборі зіграли контрольні матчі з мінським Динамо і з Іслочю. Захочеш знайти інформацію, знайдеш в будь-якому матеріалі, який у тебе є.

У мене в брестському Динамо як мінімум ще один хороший знайомий є. Так, стежу за Артемом Мілевським, своїм колишнім партнером по збірній України. Грає на досвіді. Іноді одним дотиком вирішує епізоди", - сказав Тимощук.