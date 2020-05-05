Клопп: Футболісти Ліверпуля граються у своїх садах, як п'ятирічні хлопчики

У Ліверпулі очікують відновлення сезону.

Про це розповів головний тренер Юрген Клопп.

"Хлопцям належить багато фізичної роботи – ми очікуємо, що знову вийдемо на поле. Точно не знаю, коли це станеться, але потрібно бути готовими. Цим хлопці і займаються.

Коли ми знову будемо разом, то винесемо максимум із ситуації. Не знаю, як довго доведеться готуватися до матчів. Коли ми даємо хлопцям завдання для виконання в їх садах, то вони граються як хлопчики, яким по 5-6 років. Постараємося перенести такий настрій на поле", - розповів Клопп.