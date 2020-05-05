Джерело - football.ua.
Нападник Віторії Гімараєш Еркулану Набіан зацікавив Реал та Барселону.
Про це повідомляє AS.
У Португалії футболіста, ріст якого до 16 років становить 182 сантиметри, називають "новим Лукаку".
Крім іспанців, інтерес до гравця приписують Монако і ПСЖ.
Набіан забив 43 голи в двох останніх сезонах за юнацьку команду Віторії. Також на його рахунку чотири голи в дев'яти матчах за збірну Португалії U-17.
Нагадаємо, Неймар відмовився від бонусу ПСЖ у 100 млн євро та марить поверненням у Барселону