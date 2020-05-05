Джерело - Футбольний формат.
Поточний чемпіонат УПЛ потрібно дограти або залишити поточну турнірну таблицю.
Про це розповів півзахисник луганської Зорі Дмитро Іванісеня.
"Ось ми зіграли 23 тури, зараз ми на другому місці. Перед 22-м туром Зоря могла опуститися на четверте місце, адже паралельно був матч Динамо з Десною.
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Вважаю, що в цій ситуації не повинно бути жодного срібного матчу з Динамо. Інакше ми точно так само можемо попросити матч з Шахтарем за чемпіонський титул. Так що треба або повністю дограти цей чемпіонат, або прийняти поточну турнірну таблицю підсумком турніру", - сказав Іванісеня.
Раніше, Палкін запропонував залишити в УПЛ 12 команд.