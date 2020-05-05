Поточний чемпіонат УПЛ потрібно дограти або залишити поточну турнірну таблицю.

Про це розповів півзахисник луганської Зорі Дмитро Іванісеня.

"Ось ми зіграли 23 тури, зараз ми на другому місці. Перед 22-м туром Зоря могла опуститися на четверте місце, адже паралельно був матч Динамо з Десною.

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Вважаю, що в цій ситуації не повинно бути жодного срібного матчу з Динамо. Інакше ми точно так само можемо попросити матч з Шахтарем за чемпіонський титул. Так що треба або повністю дограти цей чемпіонат, або прийняти поточну турнірну таблицю підсумком турніру", - сказав Іванісеня.