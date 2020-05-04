Міністр спорту України: Клуби УПЛ можуть проводити повноцінні тренування

Клуби УПЛ з 11-го травня отримають можливість приступити до тренувань, але з певними умовами.

Про це заявив міністр спорту України Вадим Гутцайт.

"Не буде обмеження груп при тренуваннях клубів. Це стосується команд, які будуть готуватися до змагань. Для нас це дуже важливий перший етап. Прошу не забувати, що люди хворіють, вмирають. Нам дуже важливо, щоб всі наші спортсмени були здоровими. Не тільки спортсмени, а й всі громадяни України.

Всі гравці можуть вийти на тренування? За умови захисту обличчя, очей - засобів індивідуального захисту. Вважаю, всім командам перед тренуваннями здати тести, що всі здорові. Тому що буде багато людей на майданчиках, тому потрібно, щоб всі вони були здорові", - сказав Гутцайт.