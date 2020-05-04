Джерело - Tribuna.com.
Якщо Шахтар підняв уже питання щодо скасування розширення УПЛ, то вже буде підніматися і на виконкомі, і на конгресі.
Про це заявив директор Оболоні Бровар Олександр Різниченко.
"Питання не в тому, що ми претенденти. З огляду на ситуацію, що склалася і щільність команд в першій лізі, які претендували на УПЛ, то я б зробив 16 команд в УПЛ, а цей чемпіонат просто б закінчив. Щоб зберегти людей, футбол, а не розносити цю пандемію. Навіть якщо клуби і гратимуть, то треба серйозні заходи. На це необхідно викидати великі кошти.
А якщо йти за схемою Шахтаря, то ця Перша ліга і ПФЛ взагалі не потрібні. Нехай грають тільки команди УПЛ і ніколи звідти не вилітають. Це вже не футбол, а бізнес-проект одного клубу.
Щоб підсумувати - якщо в УПЛ заходить три команди, як було прийнято на виконкомі, то логічно провести той турнір серед шести команд. Щоб визначити, хто виходить в УПЛ. Але якщо говорити з точки зору здоров'я футболістів і того, щоб не поширювати вірус далі, то треба було приймати вольове рішення і закінчувати сезон. А наступний починати з 16 командами в УПЛ.
Але якщо Шахтар підняв уже це питання зі скасуванням розширення, то воно вже буде підніматися і на виконкомі, і на конгресі. Вони будуть продавлювати це рішення", - сказав Різниченко.
Раніше, Палкін запропонував залишити в УПЛ 12 команд.
Нагадаємо, Палкін запропонував дограти УПЛ у двох містах.