Якщо Шахтар підняв уже питання щодо скасування розширення УПЛ, то вже буде підніматися і на виконкомі, і на конгресі.

Про це заявив директор Оболоні Бровар Олександр Різниченко.

"Питання не в тому, що ми претенденти. З огляду на ситуацію, що склалася і щільність команд в першій лізі, які претендували на УПЛ, то я б зробив 16 команд в УПЛ, а цей чемпіонат просто б закінчив. Щоб зберегти людей, футбол, а не розносити цю пандемію. Навіть якщо клуби і гратимуть, то треба серйозні заходи. На це необхідно викидати великі кошти.

А якщо йти за схемою Шахтаря, то ця Перша ліга і ПФЛ взагалі не потрібні. Нехай грають тільки команди УПЛ і ніколи звідти не вилітають. Це вже не футбол, а бізнес-проект одного клубу.

Щоб підсумувати - якщо в УПЛ заходить три команди, як було прийнято на виконкомі, то логічно провести той турнір серед шести команд. Щоб визначити, хто виходить в УПЛ. Але якщо говорити з точки зору здоров'я футболістів і того, щоб не поширювати вірус далі, то треба було приймати вольове рішення і закінчувати сезон. А наступний починати з 16 командами в УПЛ.

Але якщо Шахтар підняв уже це питання зі скасуванням розширення, то воно вже буде підніматися і на виконкомі, і на конгресі. Вони будуть продавлювати це рішення", - сказав Різниченко.