Директор Олександрії: Вісім клубів Першої ліги готові до УПЛ

Власники клубів Першої ліги, які претендують на підвищення у класі, мають розуміти щодо готовності до розширення УПЛ.

Про це заявив директор Олександрії Дмитро Кітаєв.

"Не можу говорити про те, чи можуть клуби першої ліги грати в УПЛ або не можуть. Ніхто, крім власників цих клубів, не знає - чи готові вони до розширення УПЛ і до підняття в класі чи ні? Треба, щоб самі власники оцінювали цю ситуацію.

Наскільки я знаю, вісім клубів першої ліги проходять атестацію в УПЛ. Значить, вони готові. Тому не бачу суті про це говорити", - сказав Кітаєв.