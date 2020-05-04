Директор Олександрії: Вісім клубів Першої ліги готові до УПЛ

Джерело - Tribuna.com.
Власники клубів Першої ліги, які претендують на підвищення у класі, мають розуміти щодо готовності до розширення УПЛ.
Про це заявив директор Олександрії Дмитро Кітаєв.
"Не можу говорити про те, чи можуть клуби першої ліги грати в УПЛ або не можуть. Ніхто, крім власників цих клубів, не знає - чи готові вони до розширення УПЛ і до підняття в класі чи ні? Треба, щоб самі власники оцінювали цю ситуацію.
Наскільки я знаю, вісім клубів першої ліги проходять атестацію в УПЛ. Значить, вони готові. Тому не бачу суті про це говорити", - сказав Кітаєв.
Заявки на атестацію в УПЛ подали Рух, Волинь, Минай, Інгулець, Оболонь Бровар, Металіст-1925 і Чорноморець.
Раніше, Палкін запропонував залишити в УПЛ 12 команд.