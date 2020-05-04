Президент УЄФА: Футбол скоро повернеться, але все залежить від політиків

Джерело - Football Italia.
Футбол в будь-якому випадку скоро повернеться, але все тепер у руках політиків країн Європи.
Про це заявив президент УЄФА Александер Чеферін.
"Футбол зміниться, але лише на невеликий період часу. Скоро старий-добрий футбол повернеться. Ми б хотіли, щоб це сталося швидше, але зараз все в руках політиків.
Якщо дотримуватися правил безпеки і проводити матчі без уболівальників, то грати цілком реально. Але вирішуємо не ми, а політики", - сказав Чеферін.
Нагадаємо, УЄФА може відмовитися від VAR через коронавірус.