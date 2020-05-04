Караваєв: У Динамо результат завжди стоїть на першому місці

У київському Динамо більше відповідальності в кожному моменті і в кожній грі.

Про це заявив гравець киян Олександр Караваєв.

"Чи є принципові відмінності між тренерами, під керівництвом яких ви працювали - Хацкевичем, Михайличенком і Вернидубом? В принципі, у всіх тренерів приблизно одне й те саме бачення, тільки в тренувальному процесі є своя родзинка. Усі тренери вимагають приблизно однакових функцій і дій на твоїй позиції. Просто в Динамо більше відповідальності в кожному моменті і в кожній грі. У Зорі відповідальність відчувалася не настільки, у Динамо ж результат завжди стоїть на першому місці.

На якій позиції я відчуваю себе найбільш комфортно та якою була перша позиція в футболі? Спочатку я грав нападника, виходило забивати голи. Коли грали проти серйозних суперників, сильних гравців ставили назад, щоб оборонялися та не давали забивати. В юнацькому футболі грав в атаці та праворуч на фланзі. А в 15-16 років вперше зіграв правого захисника в юнацькій збірній у Олександра Головка - експериментально, можна сказати. Далі у Павла Яковенка постійно грав на цій позиції.

Зараз відчуваю себе правим захисником, там більше тактичних перебудов, коли потрібно думати, як правильно вибрати позицію або зіграти в певному епізоді, коли м'яч на іншій половині поля. У захисті більше думаєш, ніж граючи попереду, де більше імпровізації", - зазначив Караваєв.