39-річний білоруський футболіст Александр Глєб, який завершив кар'єру, міг перейти до київського Динамо.

Про це заявив сам ексгравець.

"Мною цікавилися різні клуби - Спартак, Панатінаїкос, ЦСКА. Від київського Динамо інтерес був, але я вже неодноразово говорив, що як губка вбирав те, що говорив мій батько. Він був фанатом німецької збірної, тому що він служив там, і багато всього розповідав. Я на підсвідомості все це сприймав, і в цьому плані всі прагнення були саме виїхати чомусь до Німеччини. Мені це просто снилося кожен день.

Коли я приїхав до Німеччини, тренером був Ральф Рангнік. Фелікс Магат прийшов пізніше. Якби, коли я приїхав, тренером був Магат і змусив проходити тест Купера, я не знаю, як би я себе повів.

Але, справедливості заради, скажу, звичайно, Динамо Київ на той момент я просто обожнював, я стежив за матчами Ліги чемпіонів, як вони грали, як вони обігрували Барселону неодноразово. Для мене це була просто ТОП-команда. Звичайно, це силовий футбол, фізичний, але я захоплювався ним. Просто на той момент у мене була пропозиція з Німеччини", - зазначив Глєб.