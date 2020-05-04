Франков: Гей, дядьки в ФФУ, ви вже приготувалися відповідати за травми та захворювання

Дев'ять турів, що залишилися, УПЛ навряд чи витягне без непередбачуваних наслідків і зривів.

Про це заявив журналіст Артем Франков.

"Спірні питання в нашому чемпіонаті можуть бути з'ясовані шляхом екстреного, поперек будь-яких регламентів плей-оф, тобто "золотих" і "срібних" матчів на нейтральних або умовно нейтральних полях. Зрозуміло, із застосуванням вищезазначеного відсутнього, але зобов'язаного звідкись з'явитися протоколу безпеки, що дозволяє звести ймовірність зараження до мінімуму. Нормальне догравання без глядачів чи як там? Імовірність присутня, але вона не передбачає, крім усього іншого, ситуації "жах-жах", коли футболісти почнуть заражатися – що тоді робити і хто буде винен?! А якщо вони натовпами почнуть травмуватися від навантажень? Гей, дядьки в ФФУ, ви вже приготувалися відповідати за це, а якщо не відповідати, то хоча б пред'явити медичні та тренерські рекомендації? Та ну вас!

Сумно констатую: дев'ять турів, що залишилися, ми навряд чи витягнемо без непередбачуваних наслідків і зривів. У той же час з'ясування відомих всім відносин між Динамо і Зорею, натовпом претендентів на підвищення в класі, в тому числі плей-оф між першою і другою лігами (і деякими небажаними знижуватися), навіть, можливо, три матчі, що залишилися, в Кубку України - чому б й ні. Скажімо так, поки не дозрів відмовитися і від цього, уподібнившись похмурим колегам із Заходу Європи та іншим вершникам апокаліпсису", - зазначив Франков.