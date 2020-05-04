Колишній нападник Шахтаря, який потрапив у гучний сексуальний скандал, вважає, що його підставили

Маріка переконаний, що його коханка і її чоловік діють умисно

Колишній форвард Шахтаря Чіпріан Маріка, який опинився в делікатній ситуації через публікацію в ЗМІ відео інтимного характеру, де він перебуває з коханкою в одному номері готелю в румунському місті Клуж-Напока, впевнений, що його підставили з метою отримати на оприлюдненні подібних даних якоїсь вигоди.

Про це повідомляє Сapital.ro.

Чіпріан переконаний, що Анна (дівчина, яка перебувала в любовному зв'язку з ексфутболістом) - це людина, яка спровокувала проведення відеозйомок. Вона зробила це або для того, щоб здобути популярність, або з метою отримання грошей від Чіпріана. Він вважає її недобросовісною жінкою. Маріка найняв команду юристів для подачі кримінального позову. Після розслідування, якщо буде доведено, що сім'я Мунтяну знімала цей ролик для преси, він готовий подати на них до суду. Хтось хоче зіпсувати його імідж, але Чіпріан готовий пройти весь шлях, щоб з'ясувати, хто саме бажає завдати йому біль, і чому.

Також наголошується, що ситуація з коханкою сталася з Марікою в ​​серпні минулого року, проте в пресі відео спливло чомусь лише зараз. У цьому ексфутболіст Шахтаря вбачає навмисний характер, а саму ситуацію трактує як спробу його дискредитації.

Відзначимо, що Маріка останні кілька років перебуває в близьких відносинах з Іоанною Марку. Від цієї дівчини в ексфутболіста Шахтаря є двоє дітей, проте пара досі не зареєструвала шлюб, і нинішня інформація знову може перешкодити особистому життю спортсмена.