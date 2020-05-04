Легенда Ліверпуля: Динамо з Ребровим і Шевченко було великим

Київське Динамо, яке на груповому етапі Ліги чемпіонів в сезоні-1998 / 99 грало проти Лансу, було з Сергієм Ребровим і Андрієм Шевченком було великим.

Колишній півзахисник французької команди Владімір Шміцер.

"Ситуація була складною. Динамо Київ, з Сергієм Ребровим і Андрієм Шевченком було великим. Вони обіграли нас 3-1, було прикро.

Ми могли зіграти краще. Другий матч завершився внічию (1:1), а ми упустили свої можливості. Але ми добре зіграли в тій Лізі чемпіонів, посіли друге місце в групі "

Це була наша перша участь. У нас були хороші матчі, але була і частка розчарування.

Крім того, кияни грали з мадридським Реалом. Це було б щось неймовірне. Уявіть, якби Реал приїхав грати в Ланс", - зазначив Шміцер.