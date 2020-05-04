Колишній гравець Слуцька: Мало хто з футболістів у команді залишається на 2-3 сезони

За останні три роки склад Слуцька, який нині лідирує у чемпіонаті Білорусі, зазнав суттєвих змін і залишилося лише чотири гравці з 2017 року.

Про це заявив ексгравець команди Олександр Сафонов.

"Чи слідкую за чемпіонатом Білорусі, в якому прийшлося пограти? За яку команду вболіваю? Так, слідкую. Не можна сказати що всі матчі переглядаю, але всі їх результати переглядаю. За кого вболіваю? За ті команди, в яких грають українські футболісти. Найбільше мене цікавлять команди Динамо (Брест), ФК Слуцьк, а також солігорський Шахтар, який очолює український фахівець Юрій Вернидуб.

Чи здивований лідерством колишньої команди Слуцьк? Чесно кажучи, дещо здивований. Перед стартом сезону були різні чутки про фінансові справи клубу, а ось нині команда посідає перше місце. Мені дуже приємно, що Слуцьк успішно виступає у чемпіонаті Білорусі. Радий за команду, в якій грають мої знайомі, Юрій Тетеренко і Сергій Чеботаєв.

Зі складу Слуцька зразка 2017 року, які зі мною грали, залишилося не багато футболістів. Це голкіпер Борис Панкратов, захисник Денис Образов, півзахисник Ігор Бобко та Ілля Брановець, який тоді був третім голкіпером команди. Така селекційна робота клубу. Мало хто з футболістів залишається на 2-3 сезони", - зазначив Сафонов.