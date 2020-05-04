Артем Мілевський для російського коментатора Олексія Андронова є одним з найулюбленіших футболістів.

Про це заявив росіянин.

"Мілевський - один з моїх найулюбленіших футболістів. А Алієв - чмо, помічене в домашньому насильстві. Якщо його президент його ж клубу називав покидьком - це до мене які питання? Або коли він Смородській відповів "Чого мені читати Три мушкетери, що я, кіно не дивився"? - це теж до мене? Він - відірваний від реальності бидлан - ось і все", - написав Андронов.